Yerli turistler dönüş yolunda, trafik durma noktasına geldi Bayram tatilini Marmaris’te geçiren yerli turistler eve dönüş yoluna geçti.

Bayram tatilini Marmaris’te geçiren yerli turistler eve dönüş yoluna geçti. Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede, yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçiren yerli turistler, eve dönüş yoluna geçti. Kent merkezi, uzak mahaller Bozburun, Selimiye, Söğüt, Turgut gibi destinasyonlarında bulunan konaklama tesislerini tercih eden yerli turistlerin araçları trafiği durma noktasına getirdi. Yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. İlçe trafiği tarihi yoğunluklardan birini yaşadı. Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

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