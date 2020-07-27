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Yerli siyasetçi hizmet odaklı siyaset yapmalı

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "Yerli siyasetçi hizmet odaklı siyaset yapmalı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:19:00 -
Yerli siyasetçi hizmet odaklı siyaset yapmalı

Ali Lale

Yerli siyasetçi olmak; ülke ve milletin değer yargılarını benimsemiş, acılarını ve sevinçlerini içinde hissedebilen, halka hizmet odaklı siyaset yapabilen kişi ve partilere yerli siyasetçi ve siyaset diyebiliriz. Dışardaki devletlerin ve siyasetçilerin tüm işlemlerine hayran kalan, hatta onlar gibi giyinip onlar gibi yaşamakla onların yakaladığı gelişmeleri bu şekilde ulaşacağını düşünenler, benzemek istediği ülkelerin birer, sömürü ülkesi olmaktan öteye gidemezler, eğer siz kendi değer yargılarına değil de, başkasının değer yargılarına saygı duyuyorsanız. Siz özgürlüğünü ve kişiliğini kaybetmiş zavallı birer kişi ve grup olmaktan öteye geçemezsin. Bu yeni kavram bence daha açık ve şeffaf olmaktadır. Yerli siyasetçi olmak; bu milletin değer yargılarını özümsemiş, milletin acılarını ve sevinçlerini yüreğinde yer edinmiş ve tüm siyasi çabaların merkezinde, millete hizmet odaklıysa bu, yerli siyasettir.

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