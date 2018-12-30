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SİHA Sezgin yine nefret kustu! Yerli silahlar rahatsız etti

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı bu milli adımlar, CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran milli silahlara olan düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:41
SİHA Sezgin yine nefret kustu! Yerli silahlar rahatsız etti

Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, savunma sanayiinde önemli adımlar attı.

İlk yerli helikopter, yerli tank, piyade tüfeği ve SİHA'lar üretildi.

Milli piyade tüfeği MPT-76 terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda kullanılırken büyük başarılı beraberinde getirdi.

Aynı şekilde SİHA'lar da terör örgütlerinin adeta korkulu rüyası oldu.

CHP milli silahlardan rahatsız

Türk milleti, tüm bu millileşme adımlarını büyük bir gururla takip ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bundan rahatsızlığını Twitter'dan dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:41
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. milli silah
  5. yerli silah

YORUM YAZ

  • Celal AYDINCelal AYDIN3 dk önce
    Amerika'nın YPY' ye 20-30 bin TIR silahlar için bir şey demiyor, Batının ve Amerika'nın üretip Doğuya sattığı silahları için bir şey demiyor iğrençliğin en dik alasıdır bu.

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