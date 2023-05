Yerli savaş uçağı diğer adıyla Milli Muharip Uçağı KAAN piste çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsim babası Devlet Bay

Milli Muharip Uçak pistte taksi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Erdoğan uçağın adını Yahya Kemal'in şu dizeleriyle duyurdu:

Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi: 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.'

Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Öncelikle şehitlerimiz, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis müdürü Özgür Barçın, Resul Barutçu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim kendilerini şehitler safında sevgili habibine komşu eylesin diyorum.

Şanlı direnişiyle kahraman unvanı alan Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitlerimizi minnet, şükranla yad ediyorum. TUSAŞ çalışanlarımızın nezdinde bütün işçilerimizin1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık.

Son aylarda savunma sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik.TCG Anadolu gemimizin katılması, İMECE uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması, Altay tankımızın silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi, Gökbey'in yerli motorla uçması, İHA'dan torpido atılması. Hamdolsun her alanda varız.

Bu projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz.

Gazi Mustafa Kemal 'İstikbal Göklerdedir' diyor.Göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar. Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişlerdi. Hem dışarıdan hem içeriden engellendiler. Rahmetli hocamız Erbakan'a yapılan hücumlarda aynı habis zihniyet vardı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız ülkemizin kendi savunma sanayini kurmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu hepimize gösterdi. Buna rağmen gereken adımların atılmasının önüne geçildi. Rahmetli Özal'ın özel önem vermesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da bunlar da akamete uğratıldı.

Önceliklerimizin başına savunma sanayinin geliştirilmesini koyduğumuzda birçok görünür, görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

O zaman yerli neydi yüzde 20'ydi. Ve bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. Kimi iktidarlarının beceriksizliği, gayri milliği sebebiyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. İstikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Bugün istikbal diyoruz.

Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayimizin inşası ve gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye yüzyılını konuşuyorsak bunda hem güvenliğimizin sigortası, teknolojik ilerlemenin lokomotifi olan savunma sanayinin çok büyük payı var. Dostlara güven, düşmanlarına korku veren savunma sanayi gücü, siyasi, ekonomik ve diplomatik atılımlarımızın en önemli zemini olmaya devam ediyor.

DEAŞ, PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

Ama ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.

Hemen her hafta bir terör elebaşının etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Huseyin El Kureyşi adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde istihbarat teşkilatımız, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütünün inlerini başlarına geçireceğiz.

Attığınız her adımda, döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin her adımda sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen dalga dalga tüm bölgemizi, dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize yol gösterecek.

Hava kuvvetlerimizin ana savaş gücü olarak milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Hürjetimizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik.

İsim babası Devlet Bey'dir

Atak taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız hava uçağı Anka 3 insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. İsim babası da Devlet Bey'dir.