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Yerli proje proje ve yazılımlarımız uluslararası fuarlarda göz dolduruyor! A’dan Z’ye milli savunma

Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde görücüye çıkan yerli ve milli ürünler, özellikleri ve performanslarıyla parmak ısırttı

05 Ekim 2018 Cuma 12:14

YENİ AKİT / ANKARA

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının en son teknolojiyle geliştirdiği yerli ve milli ürünler, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde görücüye çıktı. Zirvede savunma sanayiinde uluslararası arenada boy gösteren Türk firmaları, sınır güvenliği konusundaki en son teknoloji ürünlerini tanıttı.

Zirvede tanıtılan ACAR-İHA 4015 projesi mini ve mikro İHA’ları tespit eden ilk yerli radar olarak dikkat çekti.

Yine ASELSAN tarafından geliştirilen ve süpersonik saldırılarda atıcı yerini tespit edebilen SEDA Keskin Nişancı Tespit Sistemi ve Öztekin firması tarafından tanıtılan hafif ve yüksek hassasiyetli mayın dedektörleri büyük ilgi gördü.

Boru hatlarındaki sabotaj ve hırsızlıklar ile sınır hatlarında yapılan kazıları tespit edebilen MİDAS da teknolojisi ile göz doldurdu.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türk boğazlarındaki yabancı sensör ve yazılımlara son verecek olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH) de 2019’da tamamlandığında güvenliğimize güç katacak.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:14
  1. I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
  2. ACAR -İHA 4015
  3. SEDA
  4. ASELSAN
  5. MİDAS
  6. HAVELSAN
  7. TBGTH

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