Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yerli otomobil için iyi bir çalışma var

Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusu üzerine, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil projesi gündeme geldiğinde çok sayıda il üretim yeri olmak için talip olmuştu.

Şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Büyükdede, hazırlıkların hızla ilerlediğini dile getirdi.

Üretim bursa'da olunsun isteniyor

Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." cevabını verdi.