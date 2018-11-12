Yerli otomobilin ismi ne olmalı? Yerli otomobil ne zaman çıkacak

Türkiye yaptığı birbirini hamleler sayesinde kabuğuna sığmıyor. Kendi silahını kendi teknolojisini üreten Türkiye şimdi de milli ve yerli imkanlarla otomobilini üretiyor. Yerli otomobil için 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda ise seri üretim hedefleniyor. Peki yerli otomobil projesinde ilk üretimini ne zaman yapacak? Yerli otomobilin ismi ne olacak? Türkiye'nin gururu olacak yerli otomobilin ismi ne olmalı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesinde ilk prototipin 2019 yılında üretileceğini söylemesi gözleri bir kez daha yerli otomobile çevirdi. Yerli Otomobil” projesinde tarihi bir adım atılmıştı. Kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri imzalanan şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.” oldu. Projenin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirilmişti. Yerli otomobili yapacak babayiğitler ise Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlenmişti. 2019 yılında ilk prototipin üretileceği yerli otomobilin isminen ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Türkiye’nin son yıllardaki çılgın projeler olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhan Gazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve daha bir çok çalışma bitirilip vatandaşın hizmetine sunuldu. şimdi de yerli otomobil için geri sayım sürüyor. Peki Yerli otomobilin ismi ne olmalı? Türkiye'nin dünya çapında guru olacak olan milli otomobil adı için önerileriniz neler?