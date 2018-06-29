THY - İmaj
0553 313 94 23

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tescil işlemleri tamamlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret'in kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:00
Yerli otomobilde önemli gelişme! Tescil işlemleri tamamlandı

Vestel tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret'in kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:,

"2 Haziran 2018 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilen ve Şirketimizin %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır." 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:00
  1. Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret
  2. yerli otomobil
  3. KAP

YORUM YAZ

  • muratmurat14 sa önce
    Rabbim utandırmasın, inşallah dağ fare doğurmaz.biz sizden otomobil değil marka bekliyoruz.Bu işin içinde Tümosan da olmaydı bence.Mevzu sadece otomobil değll.tankını,traktörünü, iş makinalarını, vinçlerini üreten, tercih edilen,aranan ürünler ihraç etmek.
  • erdal erdal 13 sa önce
    Hayırlı olsun
  • MEHTERCİMEHTERCİ12 sa önce
    milli amerikan hayırlı olsun
  • Ali HaydarAli Haydar9 sa önce
    İLK ÜRETİLEN OTOMOBİLDEN SONRA ÜRETİLEN HER BİR OTOMOBİL BİR ÖNCEKİNİN DEĞİŞİK BİR VERSİYONU / KOPYASIDIR. ONUN İÇİN BİZİM OTOMOBİLİMİZ AMERİKAN VEYA UZAKDOĞU YAHUT AVRUPA OTOMOBİLLERİNİN KOPYASI DİYEMEYİZ. HAYIRLI OLSUN VATANA, MİLLETE...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
  3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
  4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  11. İstanbul lise taban puanları 2018..
  12. Ankara liseleri taban puanları..
  13. Yerli Yörük sahneye çıktı
  14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  16. Fatih Portakal böyle veda etti
  17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  18. Mantı tarifi
  19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak