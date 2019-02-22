Yerli otomobil üretiminde mühendisler grubu start verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirerek, "Türkiye’nin Otomobili Grubu iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizler de destek veriyoruz, hızla Gebze’deki bakanlığımıza ait Bilişim Vadisi’nde mühendisler grubu start verdi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı Büyükdede burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli otomobil çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendiren Büyükdede, "Türkiye’nin Otomobili Grubu (TOG) iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizlerde destek veriyoruz, hızla Gebze’deki bakanlığımıza ait Bilişim Vadisi’nde mühendisler grubu start verdi, yeni başladılar inşallah otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda, hangi boyutta, nereye yerleşelim diye karar verecekler, çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

"Fabrika için Bursa’ya yakın bir yer tercihimiz"

Bir basın mensubunun "Bilecik’te 3. OSB kuruluyor. Yerli otomobil fabrikasını buraya kurmanız gibi bir olay söz konusu mu?” sorusuna Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "TOG bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa’ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa’da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şu anda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi haline geldi"

Savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeleri de değerlendiren Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Savunma, Havacılık ve Uzay Kümesinin Başkanlığını yaptım 4 yıl. Türkiye’de ki İHA’ların üretilmesi, roketlerin, uçakların üretilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi haline geldi. Kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, tankını, topunu, mühimmatını ve uzay çalışmalarını başlatmış bir ülke” dedi.

“Yazılımcılar için özel yönetmelikler çıkartacağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede son olarak gençlere yönelik verdikleri teknolojik yatırımlar değerlendirerek, "Özellikle yazılımcılar için özel yönetmelikler çıkartacağız. Gençler içinde biraz önce Bilişim Vadisi’nden bahsettim. Burası 175 bin metre kare yer. Orasını sadece gençlerin dijital platforma geçmesi için kurduk. Üniversitelerimizde yeni ve gelişmiş dijital konularda yapılanmanın içerisine girdik. Bakanlığımızda 3 bakan yardımcısıyız, bir tanesi gençlerin dijitalleşmesi konusunda çalışan bir arkadaşımız, bu konuya önem verdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz ki sayın bakanımız da keza öyle. Dijitalleşme gençlerin yeni sanayi 4.0’a adaptasyonunun sağlanması, yeni yazılımlarda etkin hale gelmesini sağlayacak çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bir de KOSGEB olarak da özellikle yazılımcılar için özel yönetmelikler yayınlayacağız, özel destekler dönemine girdik ve gençler hakikaten son derece tempoları hızlı, dünyanın yeni trendine çok daha hızlı adapte olacak bir yapıya geldiler” diye konuştu.

"Organize Sanayi Bölgemizin sözleşme kısmını biz hallettik"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise "Ekonomi içinde bizde birinci sırada sanayi geliyor. Bu sanayimizin gelişmesi noktasında da sayın bakanımızın geçmiş yıllarda çok büyük katkıları oldu. Şimdi burada görev münasebetiyle de katkıları olacaktır. Bugün ziyaretleri bize onur verdiler. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda üniversite sanayi iş birliği noktasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili bugün kapsamlı programımız var. Bakanımızın da ziyaretleri olacak. Üniversiteyle de bilgiyle de teknolojiyi ve iş dünyasını birleştirerek ilimizi bu noktada büyük bir atılım içine sokmak arzusundayız. Organize Sanayi Bölgemizin sözleşme kısmını biz hallettik ortaklarımızla beraber. Şimdi sanayi bakanlığımıza tescil etmek üzere göndereceğiz. Bakanımızı da bilgilendireceğiz o boyutuyla. Biz şunu arzu ediyoruz ki ekonomimiz ara, ara çok hızlı atağa geçiyor. Atak evresi öncesinde biz alt yapımız hazır olsun istiyoruz. Bilecik’te alt yapımız hazır olsun, biz hazırız diyebilelim ve yatırımcımız geldiğinde de ilimizin kalkınma hamlesini beraber başlatalım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede, Şeyh Edebali Üniversitesindeki AR-GE Proje Pazarı ve Bilecik OSB’leri toplantısına katılmak üzere valilikten ayrıldı.