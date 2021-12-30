Yerli otomobil Togg’dan kripto hamlesi! 'Toggen Coin'

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobilimiz üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında bizlere duyurulan yerli otomobilimiz, her geçen gelişerek ve hatalarından arındırılarak seri üretime hazır haline geliyor.

Togg, geçtiğimiz günlerde yerli otomobilimiz seri üretime yakın halinin basın toplantısını gerçekleştirmişti. Bu toplantıda aracın detaylarından ve şirketin vizyon ve misyonlarından bahsedildi. Bunların yanında şirketin çıkarmayı planladığı token da açıklandı.

Togg, yeni bir token çıkarmayı planlıyor!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda şirketin hedeflerinden ve amaçlarından bahsedildi. Bu toplantı sırasında konuşan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg)’un CEO’su Gürcan Karakaş açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Blokchain sadece fintek için değil aynı zamanda akıllı cihazların güvenliğinde de kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor.”

Bu konuşma sonrasında koinbülteni’nin iddialarına göre Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yeni bir token çıkaracaklarını ve isminin Toggen olacağını dile getirdi. Ayrıca araçların dijital cüzdan olarak da kullanılabileceğini açıkladı. Ancak bu Toggen tokenın nasıl olacağına ve nasıl teknolojileri içerisinde barındıracağına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Otomobil şirketleri kripto paralar üzerinde çalışıyor!

Kripto para dünyası, özellikle salgından dolayı çok büyük bir sıçrayış yaptı ve milyarlarca dolar değere ulaştı. Bunun üzerine otomobil şirketleri de diğer teknoloji şirketleri gibi kripto paralar üzerinde çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Tesla, Bitcoin aldığını açıklamıştı. Bunun yanında Tesla’nın yakın bir zamanda Dogecoin ile satışlar yapacağı da bildirilmişti.

Yerli otomobil şirketimiz Togg’un da diğer büyük rakipleriyle rekabet edebilmesi için bu tarz işlerde yer alması gerekiyor. Bu alanda atılacak adımlar şirketi güçlendirebilir. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce Toggen token nasıl olacak? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın.