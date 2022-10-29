Yerli otomobil TOGG banttan indi
Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda üretimi yapılan ilk TOGG banttan indi.
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Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda üretimi yapılan ilk TOGG banttan indi.
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