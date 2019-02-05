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Yerli otomobil 'kenevir' önerisi

Akademisyenlerince hazırlanan "Kenevir Raporu"nda ürünün, yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği belirtildi.

05 Şubat 2019 Salı 01:54
Yerli otomobil 'kenevir' önerisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretiminin ülke ekonomisine yapacağı katkılara ilişkin rapor hazırladı.

AA muhabirinin söz konusu rapordan derlediği bilgilere göre kenevir, sanayinin birçok alanı için ham madde olarak kullanılırken, ihracat potansiyeli de bulunuyor.

Kenevir, otomotiv sektörünün yanı sıra ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri üretimi, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

Bu derece geniş kullanım alanına sahip kenevirin yasaklanmasının Türkiye için ekonomik girdi anlamında önemli bir kayıp oluşturduğu ifade ediliyor.

Her yerde yetişiyor

Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir, kendisini böceklerden koruyabilen bir bitki olduğu için üretiminde tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.

Raporda yer alan tespitler dikkate alındığında, Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretilebileceği öngörülüyor. Endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasıyla et üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve ham maddesinin büyük bir kısmı ithal olan yem giderinin düşeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 01:54
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  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Endüstriyel kenevir üretimi
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