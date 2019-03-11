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Dünya orduları yerli kremin peşine düştü!

10 milyon dolar yatırımla kurulan Biyocha, 1,5 yıllık AR-GE çalışmasının ardından yanık ve yaraları hızlıca iyileştiren krem geliştirmeyi başardı. Bir çok ülkenin ordusu da yerli kremin peşine düştü.

11 Mart 2019 Pazartesi 08:48
Dünya orduları yerli kremin peşine düştü!

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından stratejik sektörler arasına alınan biyoteknolojide heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

2017’de 10 milyon dolar gibi mütevazı bir yatırım bedeliyle kurulan Biyocha firması, Türkiye’nin ihracatına milyarlarca dolar katkı sağlayabilecek bir ürün geliştirdi. Biyocha kurucu ortağı ve Genel Müdürü Mert Arkan“ABD’de yaşayan bir Türk bilim adamını, AR-GE merkezimizin başına geçirdik. Kişisel olarak üzerinde durduğu, yara ve yanıklarla ilgili çalışmasını bünyemizde devam ettirdi. Dünyada ilk defa yanık ve yaraları hızla iyileştiren kremi, 1,5 yılda geliştirdi. Daha bu ürünler Türkiye piyasasında tanınmadan, şaşırtan şekilde yabancı ordular bizimle temas kurdu” dedi.

İki ordudan birisinin Orta Doğu ülkelerinden, diğerinin ise Güneydoğu Asya ülkelerinden birinin silahlı kuvvetleri olduğunu ifade eden Arkan “Orta Doğu ülkesi, bizim bu ürünü sadece kendisi için üretmemizi istiyor. Güneydoğu Asya ülkesi ise patenti satın almak için ısrarlı. Biz Türkiye’ye milyarlarca dolar ihracat kapısı açabilecek ürünün patentini vermek istemiyoruz. Hedefimiz, bu ürünlerin Türkiye’de üretilmeye devam etmesi” diye konuştu.

Özellikle iki ürünün savaş durumunda askerlerin tedavi sürelerini azaltacağını ve aynı zamanda önemli tasarruf sağlayacağını dile getiren Arkan, şöyle devam etti: Bu gelişmeler bize ‘İyi ki bu işli yapmışız’ dedirtiyor. Ürünler tamamen organik olduğu için hiçbir yan etkisinin bulunmaması da çok önemli. Biyocha, Avrupa Birliği’nden lisans alan, alanındaki tek firma konumunda. Bu lisans ile tüm dünyada satışı yapılabilmektedir.

Yeni ürünler yolda

Yara ve yanığın dışında, iki ürünlerinin daha dünya piyasalarında önemli yer tutacağına inandıklarını söyleyen Biyocha Genel Müdürü Mert Arkan “Doğum lekeleri dâhil vücuttaki lekeleri yok eden ürünümüz ve renk açıcı kremimiz de laboratuvarlarımızda geliştirildi. Biliyorsunuz Michael Jackson da beyazlamak için çalışmıştı. Eğer bugün yaşasaydı, bizim kremlerimiz onu beyazlatabilirdi” dedi.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 08:48
  1. sağlık
  2. Mert Arkan
  3. krem
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