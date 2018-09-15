Yerli motor üretimi için üç koldan çözüm arayışı

Türkiye’de askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak motorlar için 3 koldan çalışma yürüten BMC Power, katıldığı SAHA EXPO 2018’de çalışmalarını sergiledi.

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Motor çalışmalarından ilkini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması oluşturuyor. Proje takvimi Ocak 2018’de başlayan projede, 68 ay sonunda bin beygir kapasiteli bir güç paketinin prototipinin ortaya konulması hedefleniyor.

ALTAY TANKINA BİN 500 BEYGİRLİK MOTOR

Temmuz 2018’de Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’ne başlayan BMC Power, tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Şirket askeri amaçlı bu 2 projeyi aynı anda tamamlamayı planlıyor.

Şirketin üçüncü motor çalışması ise ticari alanda kamyonlara yönelik. Mevcutta 450 beygir güce sahip olan motorun, 600 beygire kadar güç üretmesi amaçlanıyor.