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Yerli motor üretimi için üç koldan çözüm arayışı

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan BMC Power, askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak yerli motorlar için 3 koldan çalışma yürütüyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:56
Yerli motor üretimi için üç koldan çözüm arayışı

Türkiye’de askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak motorlar için 3 koldan çalışma yürüten BMC Power, katıldığı SAHA EXPO 2018’de çalışmalarını sergiledi.

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Motor çalışmalarından ilkini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması oluşturuyor. Proje takvimi Ocak 2018’de başlayan projede, 68 ay sonunda bin beygir kapasiteli bir güç paketinin prototipinin ortaya konulması hedefleniyor.

ALTAY TANKINA BİN 500 BEYGİRLİK MOTOR

Temmuz 2018’de Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’ne başlayan BMC Power, tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Şirket askeri amaçlı bu 2 projeyi aynı anda tamamlamayı planlıyor.

Şirketin üçüncü motor çalışması ise ticari alanda kamyonlara yönelik. Mevcutta 450 beygir güce sahip olan motorun, 600 beygire kadar güç üretmesi amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:56
  1. BMC Power
  2. SAHA EXPO 2018
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  4. Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi
  5. Altay Tankı

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