'Yerli malı' logosu bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak
Türkiye'de üretilen yerli ürünler için etiketlerin üzerine "yerli" olduğunu gösterir nitelikteki ayırt edici logo bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak.03 Ekim 2018 Çarşamba 07:19
Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olan logo, tüketiciyi yerli malı tüketmeye teşvik edecek.
Rahatça görülebilecek
Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulacak.
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