'Yerli malı' logosu bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olan logo, tüketiciyi yerli malı tüketmeye teşvik edecek.

Rahatça görülebilecek

Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulacak.