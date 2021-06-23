Yerli koronavirüs aşısı Turkovac ne zaman çıkacak? Turkovac randevuları ne zaman başlayacak?

Yerli aşı ne zaman çıkacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklamalar geldi. Peki, yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak?

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac ne zaman çıkacak?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli mesajlar verdi. Toplantının ardından yerli aşıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal, Bakan Koca'dan söz alarak yerli aşı çalışmalarında son durumu aktardı. Sedat Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Eylül 2020 tarihinde Türkiye Sinovac'ın faz-3 çalışmasına başlamıştı. 23 Aralık'taki ön değerlendirmeden sonra acil kullanım onayıyla uygulanmaya başladı. Bu çalışma beklendiği şekilde Lancet'te önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Yerli inaktif aşımızın faz-3 çalışmasıyla uğraşıyoruz şu günlerde. Hazırlıklarımızı bitirdik, etik kurul onayı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirmesiyle Turkovac faz-3 çalışmasına başladı. En kısa sürede bitirip kazandırma çabasında olacağız.

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 oldu.

Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Bu kapsamda başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve dışındaki 40 bin 800 gönüllünün yerli aşının Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.