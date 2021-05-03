Yerli korona VLP aşısı ne zaman kullanılacak? Yerli koron aşısı ne zaman çıkacak?

TÜBİTAK Başkanı Mandal, " Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aşı ve ilaç çalışmaları hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Mandal, "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek. yerli VLP virüs aşısı yıl sonunda kullanıma açılacak" dedi. Mandal, yerli CLP koronavirüs aşısında Ağustos ayında Faz-3 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Faz-3 aşamasındayken üretim aşamasına da başlanmasını planlıyoruz. Mandal, "2021 yılının güz döneminde aşımız kitlesel kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı.

VLP yerli aşısının faz çalışmalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü olmuştu.

VLP aşı nedir?

VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor. Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor