Yerli korona aşısının adı ne? Yerli aşının ismi ne?
Yerli aşının adı belli oldu. Korona yerli aşı son dakika gelişmesi yaşandı. Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının adı TURKOVAC olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın bir zamanda uygulamaya geçilecek olan yerli aşının adını da açıkladı. Peki Yerli korona aşısının adı ne?
Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Aşının ismini TürkoVac olarak belirledik."
Yerli korona aşısının adı ne?
Yeril korona aşısının adı Turkovac oldu. Başkan Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.