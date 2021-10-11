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Korona Virüs Yerli korona aşısı TURKOVAC'ta kritik gelişme! Resmen başladı
Korona Virüs

Yerli korona aşısı TURKOVAC'ta kritik gelişme! Resmen başladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında İzmir'de de gönüllü vatandaşlara uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:47:00 -
Yerli korona aşısı TURKOVAC'ta kritik gelişme! Resmen başladı

 

İzmir'de ilk "TURKOVAC" aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanı 47 yaşındaki Önder Özer'e yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, gazetecilere, TURKOVAC'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başlandığını belirtti.

Gönüllü olmak isteyenler E-Nabız'dan randevu alabilir

TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağını vurgulayan Öztop, "Tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönülleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız." dedi.

TURKOVAC aşısı olan sağlık çalışanı Özer de yerli aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini, gönüllü olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

 

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