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Korona Virüs Yerli korona aşısı Turkovac'a onay çıktı mı?
Korona Virüs

Yerli korona aşısı Turkovac'a onay çıktı mı?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:17:00 - 2021-11-25 10:22:23
Yerli korona aşısı Turkovac'a onay çıktı mı?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısında beklenen müjde geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir" dedi. Bakan Koca şunları paylaştı: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."

turkovac

 

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