Yerli korona aşısı tamamlandı mı? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından son dakika haberi geldi. Faz-2 çalışmaları başlayan yerli aşı ERUCOV-VAC'ın ilk dozu 13 gün içerisinde 52 gönüllüye uygulanarak tamamlandı. Aşının gönüllülere uygulandığı İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerli korona aşısının yan etkileri var mı?

Titizlikle yapılan aşılama çalışmalarında şuana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini ifade eden Ahmet İnal; "Aşı çalışmalarında epidemiyolojik olarak yan etki riski 100 binde 11. Yani çok az. En güvenli ilaç gruplarından biri aşılardır. Yerli aşı faz 2 de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir. Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün faz 2 de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" diye konuştu. Yerli aşıda şimdi de son aşama olan Faz 3 çalışması yapılacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıların Nisan ayından sonra uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Koca, Çin ve Alman aşılarından nisan ayına kadar 130 milyon doz aşının anlaşmasının yapıldığını da söylemişti.

25 Şubat itibariyle korona aşısı yaptıranların sayısı