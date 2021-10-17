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Korona Virüs Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac ne zaman yapılacak?
Korona Virüs

Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac ne zaman yapılacak?

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği ile geliştirilen yerli korona aşısı TURKOVAC ile ilgili son gelişmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ekim ayında seri üretime geçebileceği açıklanan sadece Türkiye’de değil dünya ülkeleri tarafından merakla beklenen yerli korona aşısı Turkovac’ın çıkacağı tarih mera ediliyor. Peki yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 13:17:00 - 2021-10-17 13:18:15
Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşıya ilişkin olarak şunları söyledi: “İnsanlık çok büyük bir imtihan veriyor. Türkiye elindeki mevcut kıt imkanları ile de olsa her türlü desteği dünyanın neresinden kendisine talep gelmişse vermiştir, vermeye devam ediyor. Az gelişmiş ülkeler salgına karşı ne yazık ki kaderine terk edildi. Türkiye olarak böyle bakamayız.

Turkovac ne zaman çıkacak?

Elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar nasıl verdiysek vermeye devam edeceğiz. Biz en kısa zamanda inşallah Turkovac çıkıyor. Biz Turkovac'la da kimseye sansür uygulama veyahut engel çıkarma yoluna gitmeden gönüllük sürecini aştıktan sonra elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız.Şu ana kadar 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme yardımında bulunduk. Maske konusunda çok açık, net desteğimizi sürdürdük. Bu ülkeler arasında Afrika ülkeleri çoğunlukta olmuştur."

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