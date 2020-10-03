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Korona Virüs Yerli kan pompası Kovid-19 hastalarına umut olacak
Korona Virüs

Yerli kan pompası Kovid-19 hastalarına umut olacak

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği çeken hastaların kullanımı için geliştirilen yerli kan pompası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kullanımına sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:57:00 -
Yerli kan pompası Kovid-19 hastalarına umut olacak

DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli, TÜBİTAK’ın salgın döneminde bilim insanlarına yaptığı çağrı üzerine, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesindeki Araltekte yerli kan pompası üzerine ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı. Silistreli, dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlamak amacıyla 2018 yılında tasarladığı yerli kan pompasını akciğer yetmezliği çeken koronavirüs hastalarına destek verecek şekilde geliştirildi. Hastanın toplardamarındaki kirli kanı alıp oksijenlendiren ve özel bir kan pompası yardımıyla geri veren, böylece koronavirüsün etkili olduğu akciğerdeki yükü azaltarak daha kolay nefes almayı sağlayan cihazın ekim ayı sonunda TÜBİTAK’a teslim edilmesi planlanıyor.

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