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Yerli helikopter T625 ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Tamamen milli kaynaklarla üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, 2021'de seri üretime geçirilecek.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:16

Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." diyerek görüntüleri paylaştı.

ZORLU İKLİM VE COĞRAFYA ŞARTLARINA DAYANIKLI

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:16
  1. yerli helikopter
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