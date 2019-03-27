0553 313 94 23

Yerli helikopter ATAK Brezilya'da şov yaptı! Hayran kaldılar

Yerli T129 Atak helikopteri Latin Amerika’nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD’da görücüye çıktı. Atak ilk uçuş gösterisini Brezilya Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Törene katılanlar uçuş ve performans gösterisini dikkat ve heyecanla izlediler.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:38

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 2-5 Nisan’da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarına katılacak T129 Atak helikopteri, Taubate’deki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı’nda ilk uçuş ve performans gösterisini gerçekleştirdi.

Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uçuş gösterisine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ile birlikte TUSAŞ yetkilileri, Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Brazilya Askeri Ataşesi Serdar Apaydın katıldılar.

Gösteriyi heyecanla izlediler

Brezilya basını uçuş gösterisine yoğun ilgi gösterirken, törene katılan Brezilyalı pilotlar ve askeri personel, iki ülke pilotlarının beraber kullandıkları T129 Atak helikopterinin uçuş ve performans gösterisini dikkat ve heyecanla izlediler.

Uçuş gösterisi sonrasında T129 Atak helikopterini kullanan on Brezilyalı pilota Özmen tarafından başarı belgesi ve T129 Atak helikopterinin maketi verildi.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro’daki LAAD fuarına katılmak için Brezilya’ya geldiklerini ve bu ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde alarak uçuş gösterileri planladıklarını söyledi.

Başkent Brazilya’da 28 Mart’ta, Kara Kuvvetleri Komutanı, Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.

Brezilya'da performans uçuşu yapan Atak Helikopteri

Brezilya taarruz helikopteri almayı planlıyor

Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının taarruz helikopter yeteneğinin bulunmadığını bildiklerini, ama bu konudaki ihtiyaçları konusunda da bilgi sahibi olduklarını belirten Özmen şöyle konuştu:

"Kara havacılık komutanının Türkiye’yi ziyareti esnasında gündeme gelen bu konuyla bu coğrafyada nasıl bulunabilir, bu projeyi nasıl realize edebiliriz diye düşündük. 2020 yılıyla başlayarak 2030 yılına kadarki on yıllık süre içerisinde envanterlerine taarruz helikopteri katmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsattı. LAAD fuarını fırsat bilerek bugün buradayız. Buraya geldiğimizde öğrendik ki Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının kuruluşunun 100. yılındayız. Dolayısıyla 100. yıldaki kuruluş yıl dönümünde burada olmak bizim için ayrı bir gurur ve ayrı bir mutluluk oldu.”

TUSAŞ’tan Latin Amerika açılımı

Latin Amerika pazarına giriş kapısı olarak Brezilya’dan faydalanmak istediklerini ifade eden Tamer Özmen şu değerlendirmelerde bulundu:

“Brezilya’da mevcut olan havacılık ve teknoloji yeteneklerini bizim sahip olduklarımızla birleştirerek global dünyada markalaşan şirketimizi, Türk havacılık ve uzay sanayisini bu coğrafyaya getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki kısa dönem için biz Güney Doğu Asya ve Latin Amerika’yı hedef market olarak planladık. Arjantin ile uzay sanayisinde iş birliği başlattık, Bolivya Hava Kuvvetleri Komutanı geçen hafta şirketimizdeydi. Önümüzdeki dönemde Venezuela, Peru, Kolombiya, bunlar hep aday ülkeler. Latin Amerika’ya baktığınızda, Türkiye’den uzak bir lokasyon burası. Burada bir lojistik merkezi, bir geliştirme merkezi, teknoloji merkezi kurmak da önümüzdeki dönemde hedeflerimiz içinde yer alabilir diye değerlendiriyoruz.”

"T129 beklentilerimizi karşıladı"

Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı’nda düzenlenen tören sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira şunları kaydetti:

"Bu hava aracının bizim beklentilerimizi karşılaması, gelecekteki muhtemel saldırı araçlarının satın alımlarını sağlayabilir. Gelecekte kim bilir, belki bu hava aracında bile bir ortaklık kurabiliriz. Brezilya’daki görevinizde, Brazilya ve Rio de Janeiro’da gerçekleşecek gösterilerinizde büyük başarılar diliyorum. Ordumuzun havacılığa özel Forte Ricardo Kirk Komutanlığı tarafından her zaman çok sıcak karşılanacaksınız. Sizi her zamana gelecekteki ortaklarımız olarak görüyoruz. Tanrı sizi korusun.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:38
  1. Ordu
  2. brezilya
  3. ATAK helikopteri

YORUM YAZ

  • Kul ÂdemKul Âdem51 dk önce
    ABD'nin hurdalarına boşuna para vermeyin. ATAK'tan şaşmayın. Yarı yolda kalmayın. Yalanlara da kanmayın. ABD'den silah almayın. Beri gelsin silahtan anlayan. Hayır gelmez yalandan atış yapan silahtan. Silah odur ki, attığında hedefi vuran, ama nasıl, tam ortasından. Bir ülkenin geleceği geçer savunmadan. Savunma da geçer silahtan. Savunmayla kalmamalı bir ordu, anlamalı taarruzdan. Gelmez hayır ATAK'sız taarruzdan.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Renault-Nissan-Mitsubishi bulut platformunu tanıttı
  1. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
  2. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
  3. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
  4. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
  5. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
  6. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
  7. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
  8. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
  9. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
  10. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
  11. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
  12. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
  13. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
  14. Küçük darbukacı babasının yolunda
  15. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
  16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
  17. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
  18. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
  19. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
  20. Toprağa gölümü silahlar bulundu
  21. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
  22. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
  23. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
  24. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
  25. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
  26. PKK terör örgütü propagandası yapan..
  27. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
  28. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
  29. 'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım'..
  30. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

Günün Karikatürü

27 Mart 2019
Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu