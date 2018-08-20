Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı Ağustos'u ve Şair Gençosmanoğlu'nu andı

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu programda “Emperyalist güçler, bizim medeniyet coğrafyamızda belirlemek istedikleri yeni emperyalist haritaları için tek engel olarak gördükleri Ankara’yı şimdi de dolarları ile devre dışı bırakmayı deniyorlar. Bunu başaramayacaklar, bizi yine yenemeyecekler, bunları dolarları ile birlikte bir kere daha kazdıkları kuyulara gömeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yerli Düşünce Derneği, “Zaferler Ayı Ağustos” adıyla gerçekleştirilen programda merhum şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu vefat yıldönümü dolayısıyla andı. Dernek genel merkezinde gerçekleştirilen programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, dernek yönetim kurulu üyeleri, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve misafirler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Yerli Düşünce Derneği Onursal başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türk milletinin geçmişten bugüne Ağustos ayında kazandığı zaferleri ve merhum destan şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu şu sözlerle andı:

“Yerli Düşünce Derneği olarak, Ağustos ayı zaferlerimizin şanlı komutanlarını, şehit ve gazilerimizi, bu zaferlerin destanlarını yazan, Malazgirt destanı şiirinde ‘Aylardan Ağustos / Günlerden Cuma’ diye belirttiği şekilde kendisi de bu ayda vefat eden merhum Gençosmanoğlu gibi değerlerimizi tekrar tekrar okumayı, anlamayı, anlatmayı, destanlar yazılan günlerin ruhunda, tek millet şuurunda, dünya durdukça var olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.”

“1071’DE ALPARSLAN’LA VATAN KILDIK, 1922’DE ATATÜRK’LE VATANI KORUDUK”

“Ağustos ayında kazanılan zaferlerimizin içinde iki zafer vardır ki; hem Türk tarihinde, hem de dünya tarihinde önemli yer tutarlar. Bunlardan birisi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’dir. Gençosmanoğlu’nun ifadesiyle, ‘Aylardan Ağustos, günlerden Cuma’dır. Ordumuz, Sultan Alparslan’ın imametinde kıldığı Cuma namazının ardından, Malazgirt Meydan Muharebesi’yle Anadolu’yu Türk-İslam milletine vatan kılmıştır. Diğer önemli bir zafer ise 30 Ağustos 1922 tarihli Büyük Taarruz Zaferi’dir. Emperyalist yedi düvele karşı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde dünyadaki mazlum milletlere de örnek olacak şekilde topyekûn kurtuluş mücadelesini başlamış, 23 Ağustos 1921’de Sakarya Zaferiyle başlayan ‘Kurtuluş Mücadelesi’ 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la düşmanın 9 Eylül’de İzmir’den denize dökülmesiyle bitmiştir. Yani; 26 Ağustos 1071 Sultan Alparslan’la vatan kıldık, 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Atatürk’le vatanı koruduk.”

KIRK YILA YAKIN BİZİ BİZE ÖLDÜRTENLERİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL ANKARA

“Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar’da yedi düvele karşı destanlar yazmış ecdadın torunları olan bizler,15 Temmuzda da, bu yedi düvelin maşalarına karşı milletçe yazdığımız destanı, bugün yine bunların terör örgütlerine ve dolarlarına karşı yazıyoruz. Kırk yıla yakın, bizi bize öldürten emperyalist güçler, bizim medeniyet coğrafyamızda belirlemek istedikleri yeni emperyalist haritaları için tek engel olarak gördükleri Ankara’yı şimdi de dolarları ile devre dışı bırakmayı deniyorlar. Bunu başaramayacaklar, bizi yine yenemeyecekler, bunları dolarları ile birlikte bir kere daha kazdıkları kuyulara gömeceğiz.”

“Anadolu’yu bize yurt yapan Sultan Alparslan’la birlikte Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman askerlerimizi, zaferlerimizin destan şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu, bu toprakları kanları ile sulayıp bizim için vatan yapan şehitlerimizi, şükranla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlik diliyoruz. Bununla birlikte, yarın idrak edeceğimiz Kurban bayramını kutluyor, milletimizin ve ümmetin birliğine, dirliğine ve dirilişine vesile olmasını Cenab-ı Hakktan niyaz ediyoruz.”