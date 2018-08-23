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Yerli Düşünce Derneği kurban bereketini Kamerun'a taşıdı

Kurban bayramında ihtiyaç sahibi kardeşleriniunutmayan Yerli Düşünce Derneği, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bu bayramda da Kamerun'da buluşturan bir kurban bağışı kampanyası düzenledi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:57

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, gerçekleştirilen organizasyonun önemine değinerek, “Kurban,vacip bir ibadet olup maddi ve manevi yönü vardır. Yerli Düşünce Derneği’nin medeniyet coğrafyamızda yaptığı bu faaliyetlerle Rabbimizin,ayeti ile bizi kardeş yaptığı insanları görmeden, tanımadan onlara elimizi uzatıp kardeşliğimizin gereğini kurban vesilesi ile yapmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Türk Milleti Diğergâmlığı ile Bilinir"

Türk milletinin elini uzattığı her coğrafyada diğer milletlerin de katılımıyla böyle organizasyonlara daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Topçu, “ümmetin her bir mensubunun derisi, rengi, dili, kavmi farklı olsa da tamamı kardeştir. Ümmetin içerisinde adı Türk olan millet ise ‘diğergâmlığı’ ile bilinir. Kilometrelerce uzakta Kamerun'da yaşayan kardeşlerimize, medeniyet coğrafyamızın bir diğer ucuna kurban ile diğergâmlığımızı taşımış olduk. Kurbanlarını buralarda kestiren kardeşlerime, derneğimizin sayın Genel Başkanı Ordu Mv. Metin Gündoğdu'ya, Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Sayın Fatih Topaktaş'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Yerli Düşünce Derneğimiz, kurban ibadetimizin yerine getirilmesinde ve  ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize buluşmasında aracılık ederek önemli bir hizmette bulunmaktadır.

İmkanlar Çok Kısıtlı

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Ordu Mv. Metin Gündoğdu ise "kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında,dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edilmiştir. Kamerun'un kuzey doğusundaki Marioau'da kurban kesim işlemleri benim, Fatih Topaktaş Bey'in ve din görevlilerinin gözetiminde yapıldı. Titizlikle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Cenab-ı Hakk kurban ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin" dedi.

Kuzey doğu Kamerun’da nüfusun çoğunluğunun Müslümanlardan oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Uzmanı ve Yerli Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaktaş ise "bu bölgede imkanlar diğer bölgelere nazaran çok kısıtlı. Bölgede tarımdan başka imkan yok. 200 hisse kurban kesildi. Yaklaşık 5 ton et, 3000 e yakın aileye ulaştı. Burada yerleşik  Al-Hayat Derneği ile beraber çalıştık" dedi.

Yerli Düşünce Derneği  geçen yılki kurban organizasyonunu ise Orta Afrika ülkesi Çad'da yapmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:57
  1. Ordu
  2. Yerli Düşünce Derneği

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