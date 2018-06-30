Yerli Düşünce Derneği 24 Haziran'ı değerlendirdi

Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği’nin 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirme toplantısında konuştu:

“Kandil’in ve İmralı’nın sözcülüğünü yapanlar, terörle arasına bir türlü mesafe koymayanlar bile şu anda mecliste temsil ediliyor. Onlara da tavsiyemiz milletin partisi olmaları, Kandil’le ve İmralı’yla aralarına set çekmeleridir. Yani milletin partisi olurlarsa kendileri de kazanırlar, millet de kazanır. Millet onlara tekrar bir fırsat verdi. İnşallah milletin partisi olma yolunu seçerler.”

Yerli Düşünce Derneği 24 Haziran seçimlerine dair bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya derneğin Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dernek Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Genel Sekreter Nizam Şahin, dernek yönetim kurulu üyeleri, Türk-İslam dünyasından öğrenciler ve gazeteciler katıldı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, 12 Eylül öncesi MHP’de, sonrasında MÇP’de, daha sonra da Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte çalışmış yol arkadaşlarıyla seçimleri değerlendirdiklerini belirten Topçu “bugüne kadar Cumhuriyet’in cumhurla birlikte olduğu biraz tartışmalıydı. Cumhuriyeti elde tutan elitler, jakoben tipler, cumhura pek sıcak davranmıyordu. Tepeden bakıyordu. Ama şimdi hamdolsun cumhurun balkonuna kafasını döndürüp ‘çay hazır mı?’ diyen bir Cumhurbaşkanı var. Cumhur ile cumhuriyetten kastımız budur. Devlet milletle sarmaş dolaş olmuştur. Devlet milletin her şeyi ile barışmıştır” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK DEMOKRASİ ‘SEN, BEN, BİZİM OĞLAN’ ŞEKLİNDE OLMAZ”

Yüksek demokrasi yüzde 40-50 katılımla olmaz, böyle 90'lara varan katılımda olur. Yüksek demokrasi dediğin ‘sen, ben, bizim oğlan’ şeklinde de olmaz, en aykırı fikirlerin mecliste temsil edilmesi demektir. Şu anda hep beraber görüyoruz ki kandilin ve imralının sözcülüğünü yaparlar terörle arısana bir türlü mesafe koymayanlar bile şu anda temsil ediliyor. Onlara da tavsiyemiz milletin partisi olmalarıdır. Yani milletin Partisi olurlarsa kendileri de kazanırlar, millette kazanır. Bu imralı'dan ve Kandil'den vazgeçmediler aralarına set çekmeliler. Millet Onlara tekrar bir fırsat verdi. İnşallah milletin Partisi olma yolunu seçerler

Dernek adına genel açıklamayı Yerli Düşünce Derneği Genel Sekreteri Nizam Şahin yaptı. 24 Haziran seçimlerinde demokratik hayatımızın vazgeçilmezi olan milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirten Şahin “. Türkiye seçimini yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola ‘devam’ dedi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte görev alacak TBMM üyelerini de belirledi. Milletimize, devletimize, medeniyet coğrafyamıza ve dünyanın bütün mazlumlarına hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

“Yerli Düşünce Derneği olarak yaklaşık 2 yıldır, hemen her platformda destek olduğumuz, Türkiye’nin aydınlık yarınları açısından hayati derecede önemsediğimiz Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle ayrıldı. Bu ittifakın kurulması aşamasında ortaya koydukları irade, süreçte çıkarılan fitnelere karşı gösterdikleri direnç ve nihayet kazanılan zaferdeki büyük liderlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye aziz milletimiz adına teşekkür ediyor, minnet duyguları içinde saygılarımızı arz ediyoruz. “

“CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE’NİN BİRİCİK UMUDU OLMUŞTUR”

“Cumhur İttifakı, yaklaşık iki yıldır sadece dışardan gelen saldırılara değil içerdeki fitnelere karşı da sarsılmaz bir irade gösterdi. Bugünlerde yine fitne fücur merkezleri harekete geçmiş, Cumhur İttifakına ömür biçme hadsizliği ve edepsizliği içindedirler. Ders almamışlar veya Cumhur İttifakının anlamını kavrayamamışlardır. Bu ittifak matematiksel bir hesaplamayla veya menfaat önceliğiyle şekillenmiş değil, ülke hain bombalarla karşı karşıya kalmışken, elinde yüreğinden başka silahı olamayanların birlikte yürüttükleri cansiperane mücadele aşkı ve ölümüne vatan sevdası duygusuyla adeta cephede doğmuştur. Bu birliktelik daha sonra milletin maşeri vicdanında da büyük makes bulmuş ve tam bağımsız güçlü Türkiye davasının biricik umudu olmuştur. Haset ve kin duyguları içinde olumsuzluk pompalamaya çalışanlar havanda su dövmeye devam etsinler, yeni Türkiye daha yolun başındadır.“

“YERLİ SİYASET, MİLLİ DEVLET, CUMHUR İLE YENİ CUMHURİYET“

“Aziz milletimiz yerli siyaset, milli devlet, cumhur ile yeni Cumhuriyet demiştir. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarı, istiklali ve istikbalidir. Milletimizin Cumhur İttifakından beklentileri çok büyüktür. Medeniyet coğrafyamızda yaşayan milyonlarca kardeşimizin gözü de yüreği de bu büyük birlikteliktedir. Küresel çeteler ve bunların işbirlikçisi bilumum terör faaliyetlerinden beslenenler yine kin ve hasetleriyle baş başa kalacak ve yine avuçlarını yalayacaklardır.“

“YENI DÖNEMDE ROL MODEL ÜLKE: TÜRKIYE”

Türkiye, yönetim sistemi gibi yönetim anlayışıyla da yepyeni bir döneme başlamıştır. Güvenlik, özgürlük ve refah alanlarında yeni bir anlayışla hareket edilirken, küresel çetelerin amansız saldırılarının artacağı da aşikârdır. Küresel saldırılara karşı milli devletin daha güçlü olması için savunma, sanayi ve genel olarak ekonomide yerli güçler desteklenmeli; 2023, 2071 hedeflerine odaklanmış bir millet bütünleşmesi sağlanmalıdır. Bu noktada yeni sistemin en önemli unsuru olan uzlaşmacı bir anlayışıyla hareket edilerek, demokratik yaşam kalitemizin artırılıp, her yönüyle Türkiye’nin hem bölgesine hem de mazlum milletlere rol model bir ülke olacağından zerre şüphemiz yoktur. Türkiye, yetişmiş insan gücü, ekonomik alt yapısı ve hinterlandı, medeniyet birikimi ve altın tepsilerde fırsatlar sunan coğrafi konumuyla buna hazırdır. 21. Asrı Türk asrı, bu asırda en gür seda İslam’ın sedası olacak ve mazlum milletler adeta bayram yaşayacaktır.

“ ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ İDEALİNE MUTLAKA ULAŞILMALIDIR”

“Yeni dönemde terörün her türlüsü Türkiye’nin gündeminden çıkarılmalıdır. Etkin mücadelemiz daha kararlı adımlarla taçlandırılıp, terörsüz Türkiye idealine mutlaka ulaşılmalıdır. Teröre harcanan zaman, enerji ve para böylece diğer alanlara aktarılarak, kalkınmamız son sürat devam ettirilmelidir. Bu noktada bütün siyasi yapılar terörist faaliyetlerle arasına aşılmaz duvarlar örmeli ve tercihini demokrasiden yana net bir şekilde kullanmalıdır.”

“YÜKSEK KATILIMLI DEMOKRASİ ŞÖLENİ”

Milletimiz seçimleri yüksek katılımıyla demokrasi şöleni haline getirerek demokratik dünyaya örnek gösterilecek tertemiz bir seçim gerçekleştirmiştir. Büyük bir ferasetle hareket ederek, Türkiye’nin istikrarını sürdürürken iktidar ve muhalefete de anlamlı mesajlar vermiştir.

“YAPICI VE YOL GÖSTERİCİ MUHALEFET İÇİN DE FIRSAT DÖNEMİ“

“Türkiye’nin önümüzdeki süreçte en büyük ihtiyacı hiç şüphesiz, yapıcı, yol gösterici, sorumlu anlayışla hareket eden bir muhalefettir. İktidarda bulunanların her şeyini kötüleyerek, etnik veya mezhebi farklılıklara dayanıp kamplaştırıcı siyaset tarzıyla hareket etmek muhalefete ne madden ne de manen bir sonuç vermemektedir. Sandık sonuçları bunu bir kez daha teyit etmiş, muhalefet partilerine gerekli mesaj verilmiştir. Dolayısıyla muhalefet de kendini resetleyip, yeni Türkiye’ye uygun yeni bir söylem üretmelidir. Bugün TBMM’de toplumun bütün kesimleri temsil edilme fırsatı bulmuştur. Toplumsal ihtiyaçlara uygun, uzlaşıya dayalı kanunların çıkarılması noktasında çok ciddi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye siyaseti bu fırsatı çok verimli kullanmalıdır. Bu hem sosyal huzur hem de daha yaşanabilir ülke ideali açısından kaçırılmayacak altın fırsattır diye düşünüyoruz.“

“TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE SONSUZA KADAR PAYİDAR KALSIN”

Ay yıldızlı al bayrak altında Türkmen’i, Kürt’ü, Abhaz’ı, Çerkes’i, Boşnak’ı, Arnavut’u, Alevi’si, Sünni’si, velhasıl kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa etsin, bütün renkleriyle Büyük Türk Milleti olarak, karnı tok, başı dik, alnı açık, hür ve müstakil şekilde güvenli, özgür ve refah içinde kardeşçe yaşamamızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, bu vesileyle bu mübarek toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Milletimiz var olsun. Tam bağımsız güçlü Türkiye sonsuza kadar payidar kalsın.