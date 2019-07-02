0553 313 94 23

Yerli bot ve teknelere rağbet arttı

Yalova’da faaliyet gösteren tekne ve bot firmaları, son yıllarda yerli botlara rağbetin arttığını dile getirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:27
Yerli bot ve teknelere rağbet arttı

Yalova’da faaliyet gösteren tekne ve bot firmaları, son yıllarda yerli botlara rağbetin arttığını dile getirdi.


Yaz aylarıyla birlikte bot ve tekne firmaları yeni modellerini satışa sundu. Firmalar son yıllarda vatandaşların rotasını yerli üretim botlara çevirdiğini dile getirdi. Yalova’da polyester ve fiberglas tekne üretimi gerçekleştiren Tek-Po-San firmasının yöneticisi Ahmet Toprak, “Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki tekne üretim kalitesi, tekniği ve sayısı arttı. Bu da ithal teknelerle rekabet etmemize imkan tanıdı” dedi.


Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Tavşanlı bölgesinde kurulu olan Tuna Marin firmasının yönetim kurulu başkanı Coşkun Ataç ise, “Fiyat anlamında da artık daha rekabetçiyiz. Bu da vatandaşların rotasını yerli üretime çevirmesini sağladı” diye konuştu.


Çınarcık ilçesinde bulunan Marin Bot’un yetkilileri ise, “Eskiden bot ve tekne almak isteyenler yabancı markalara yönelirlerdi. Ama artık Türk firmaları da dünya standartlarında bot ve tekneler üretebiliyorlar. Ayrıca aynı kalitedeki bot ve tekneleri yurt dışından gelen diğer teknelerden çok daha ucuza satışa sunuyoruz. Bu da tercihi artırıyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul çevrelerinde tek dal sigara uygulaması
    1. Okul çevrelerinde tek dal sigara..
    2. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    3. Yaz spor okullarına yoğun ilgi
    4. Antika Otomobil Federasyonunun..
    5. HAK-İŞ yönetimi açlık grevine gidecek
    6. Edremit Belediyesinde ‘Toplu İş..
    7. Safra kesesinden 450 taş çıktı
    8. Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü
    9. Altın fiyatları
    10. Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman’ı..
    11. 7 çocuklu aile yardım bekliyor
    12. Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı..
    13. Türk askerinden Somali’de patlayıcı..
    14. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    15. Türk Kızılayı çocukların yüzünü..
    16. Kaymakam, örnek çiftçiyi tebrik etti
    17. İran'da "ABD adına çalışan casuslara"..
    18. Kaşla göz arasında 2 bin lirayı aldı
    19. MHP TBMM Grup Toplantısı
    20. Siemens'in sensoFresh teknolojisi..
    21. İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294..
    22. ANALİZ - Etiyopya’da darbe girişimi ne..
    23. Fortune 500 listesi açıklandı
    24. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    25. Belediye’nin bir dokunuşla yüzleri..
    26. Hakkarili hayırsever Demir’den örnek..
    27. Organik yem katkı maddesi ilk..
    28. Çay ağacı yağı ile gençleşin ve..
    29. ANALİZ -Yemen’de barış süreci çöküyor
    30. Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı duyan..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız