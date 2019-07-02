Yerli bot ve teknelere rağbet arttı

Yalova’da faaliyet gösteren tekne ve bot firmaları, son yıllarda yerli botlara rağbetin arttığını dile getirdi.

Yaz aylarıyla birlikte bot ve tekne firmaları yeni modellerini satışa sundu. Firmalar son yıllarda vatandaşların rotasını yerli üretim botlara çevirdiğini dile getirdi. Yalova’da polyester ve fiberglas tekne üretimi gerçekleştiren Tek-Po-San firmasının yöneticisi Ahmet Toprak, “Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizdeki tekne üretim kalitesi, tekniği ve sayısı arttı. Bu da ithal teknelerle rekabet etmemize imkan tanıdı” dedi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Tavşanlı bölgesinde kurulu olan Tuna Marin firmasının yönetim kurulu başkanı Coşkun Ataç ise, “Fiyat anlamında da artık daha rekabetçiyiz. Bu da vatandaşların rotasını yerli üretime çevirmesini sağladı” diye konuştu.

Çınarcık ilçesinde bulunan Marin Bot’un yetkilileri ise, “Eskiden bot ve tekne almak isteyenler yabancı markalara yönelirlerdi. Ama artık Türk firmaları da dünya standartlarında bot ve tekneler üretebiliyorlar. Ayrıca aynı kalitedeki bot ve tekneleri yurt dışından gelen diğer teknelerden çok daha ucuza satışa sunuyoruz. Bu da tercihi artırıyor” diye konuştu.