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Korona Virüs Yerli aşıya onay ne zaman verilecek?
Korona Virüs

Yerli aşıya onay ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını söylemesi üzerine yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar şimdi de yerli aşıya onay ne zaman verileceğini sorguluyor. Peki yerli aşıya onay ne zaman verilecek? Yerli aşı Turkovac ne zaman vurulmaya başlanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 14:53:00 - 2021-11-26 14:54:23
Yerli aşıya onay ne zaman verilecek?

Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başlanan, Turkovac aşısının,  ilk dozu 10 Şubat'ta yapılan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu veriler elde edildi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı.

Yerli aşıya onay ne zaman verilecek?

Acil kullanım onayı, Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda sorumlu kurum tarafından verilen kullanım izni anlamına geliyor.

Türkiye'de aşılar için bu süreç, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz" ışığında yürütülen incelemeler sonucunda tamamlanıyor. Buna göre, yerli aşı adayı TURKOVAC için öncelikle başvurunun ön değerlendirmesi yapılacak. Bu aşama bittiğinde ise aşıyla ilgili yürütülen çalışmaların sonuçlarına odaklanılacak ve kapsamlı değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirme aşamasında aşının yarar/risk dengesi, klinik verileri, halk sağlığına faydaları gibi kıstaslar bilimsel ve uluslararası standartlara göre ele alınacak.

Yerli aşı etkisi ne kadar?

Yerli aşı koronaya ne kadar etkili? Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Yerli aşının yan etkisi var mı?

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

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