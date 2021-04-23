  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Yerli aşının faz 3 çalışması ne zaman başlıyor?
Korona Virüs

Yerli aşının faz 3 çalışması ne zaman başlıyor?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmasında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor. Kovid 19 salgının Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren Türkiye’de yerli aşı çalışmaları başladı. Yerli inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 çalışması ise yakında zamanda başlıyor. Peki, Yerli aşının faz 3 çalışması ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 21:46:00 -
Yerli aşının faz 3 çalışması ne zaman başlıyor?

Yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması için tarih verildi. Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışması için hazırlıklara başladı. Çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu.

Yerli aşının faz 3 çalışması ne zaman başlıyor?

Çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

Öte yandan bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İntranazal sprey olarak uygulanan Kovid-19 aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.

Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Alım pozisyonunu çalıştırmayın
Ekonomi

Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Alım pozisyonunu çalıştırmayın

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle yatırımcılar, yukarı yönlü hareketin sürekli olup olmayacağını merak ediyor. Integral Yatırım Araştı..
Dünya

"Türkiye'ye karşı atılan adımı bize karşı atılmış sayarız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sözde 'Ermeni soykırımı'nın Amerikan yönetimi tarafından dile getirileceğine ilişkin çıkan..
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda provok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay