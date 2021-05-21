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Korona Virüs Yerli aşımız Eylül’de kullanıma hazır
Korona Virüs

Yerli aşımız Eylül’de kullanıma hazır

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:17:00 -
Yerli aşımız Eylül’de kullanıma hazır

Toplantıya BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin de canlı bağlantıyla katılarak koronavirüs aşısı ve etkileri konusunda bilgilendirmede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü vurgularken, Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlanacak olan yerli aşılarımızdan birinin eylül ayında kullanıma hazır olacağı müjdesini verdi.

“Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var” diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 binin altına düşen vaka sayımız var. Yasaklamaları azaltarak bu dönemi normale dönüştürmek istiyoruz. Kısıtlamadan ziyade, vatandaşlarımızın pandemi ile ilgili maske, mesafe, hijyen gibi sağlık kurallarına daha fazla özen göstermesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84’e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.” Türkiye’nin güçlü bir sağlık altyapısı olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, pandemide ayrılan yatak sayısının 10 bin 428 olduğunu ifade ederek, şu an bunun sadece yüzde 53.49’unun kullanıldığını açıkladı.

27 milyon 281 bin 361 aşılama

Bakan Koca, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 27 milyon 281 bin 361’e ulaştığını söyledi.

Şahin: Mutasyonlara karşı etkili

BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı ile ilgili olarak, “Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz” dedi.
“Türkiye’de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz” diyen Şahin, hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir” derken, aşının 30’dan fazla virüs varyantında denendiğini ve mutasyonlara karşı etki gösterdiğini açıkladı.

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