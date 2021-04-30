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Korona Virüs Yerli aşılar ne zaman üretime başlayacak? Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak?
Korona Virüs

Yerli aşılar ne zaman üretime başlayacak? Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak?

Yerli aşı son dakika müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Korona salgınına karşı dünya genelinde adeta aşı savaşları yaşanırken yerli aşı çalışmaları konusunda yüz güldüren açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Yeli aşı üretiminin ne zaman başlanacağı da belli olu. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman üretime geçecek? Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:14:00 - 2021-04-30 14:17:21
Yerli aşılar ne zaman üretime başlayacak? Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının üretiminin eylül kim gibi gerçekleşeceğini söyledi.

Yerli aşı ne zaman üretime geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Aşımız yeteri derecede var elimizde. Sputnik aşısı inşallah gelecek. Görüşmelerimiz yaptık. Ben sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden de çok ciddi olarak aşı geleceğine inanıyorum. Çin'le de görüşmemiz olacak. Bazı ihtimaller diyorum. Ama görüşmeyi henüz yapmadım çünkü. Önümüzdeki ay görüşeceğiz. Oradan da ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Yerli aşıyla ilgili de üniversitelerimiz yoğun bir çalışma içinde. Onların bana verdiği söze dayanarak söylüyorum. Eylül ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum. Erciyes, gibi Ankara'daki üniversitelerimizin çalışmaları var."

 

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