Yerli aşıda sona yaklaşıldı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, salgının başlamasından bu yana, birlikte başarma yaklaşımıyla yürütülen yenilikçi aşı adayları arasında yaygın kullanıma en yakın olan aşı adayının VLP aşı adayı olduğunu belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre Mandal, "Aşı adayımız virüsün enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit ediyor ve bu yeni teknolojisi ile VLP türünde klinik aşamaya geçen dünyadaki 4. aşı adayı oldu. VLP aşı adayımız, Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünde bulunan dört yapısal proteini birden hedefleyen bir antijene sahip. Hastalığa yol açmayan dublör bir virüs aracılığıyla bağışıklık kazandırılması için geliştirildi. Diğer aşılarda olmayan bu özelliklerden dolayı aşı adayımızın uluslararası rekabette ön plana çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

'Yan etki ile karşılaşmadık'

VLP aşısının insanda ilk aşama denemeleri olan Faz-1 çalışmasına 36 gönüllü ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile beraber katıldığına değinen Mandal, "17 Nisan 2021 tarihinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde birinci doz aşımızı ve 21 gün sonra ikinci doz aşımızı başarılı bir şekilde olduk. Herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık" diye konuştu.

Faz-2 çalışmasında VLP aşı adayımızın virüsün İngiliz varyantında bulunan mutasyonuna karşı ayrıca geliştirilen tasarımını da dâhil ettiklerini ifade eden Mandal, "Toplam 330 gönüllü olacak şekilde 110 kişiye Vuhan varyantı için geliştirilen orijinal tasarımlı VLP aşı adayı, 110 kişiye İngiliz varyantı için geliştirilen VLP aşı adayı ve 110 kişiye de 1. doz VLP orijinal ve 2. doz VLP İngiliz varyantı için geliştirilen aşı adayları ile aşılama yapılıyor. Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Faz-3 çalışmasına VLP aşı adayımızın Delta varyantına karşı tasarım içerecek şekilde dâhil edilmesini sağlayacağız. VLP aşı adayımızın bir özelliği de Varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilen bir teknolojiye sahip olması. Bu kapsamda VLP aşı adayımızın yeni ortaya çıkabilecek varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilmesinin hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek antikor için ileri tasarım

Klinik aşamaya geçen 2. aşı adayının da yenilikçi inaktif aşı adayı olduğunu bildiren Mandal, "Faz-1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 Nisan 2021 tarihinde başladı. Yenilikçi inaktif aşı adayımız da geleneksel aşı teknolojisi olan diğer inaktif aşı adaylarından farklıdır. Bu aşıda, inaktif aşılarda kullanılan adjuvantına yenilikçi bir adjuvant eklenerek daha yüksek antikor yanıtının elde edilebilmesi için ileri bir tasarım kullanılıyor."

"Klinik aşamaya geçmesi beklenen bir diğer aşı adayımız da adenovirüs aşı adayıdır. Önemli bir yetkinliği temsil eden TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nun diğer aşı adayları olan DNA, rekombinant Spike, ASC zerrecik teknolojisi aşı adayı ve mRNA aşı adaylarının süreçleri de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor" dedi.