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Korona Virüs Yerli aşıda insan denemeleri iki hafta sonra başlıyor
Korona Virüs

Yerli aşıda insan denemeleri iki hafta sonra başlıyor

ABD, Çin ve Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarının denendiği Türkiye’de dün de Almanya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının denemeleri, Sakarya ve Kocaeli’de başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:58:00 -
Yerli aşıda insan denemeleri iki hafta sonra başlıyor

Dünyada 44 bin kişi üzerinde denenmesi planlanan aşının, Türkiye'de 9 merkezde 70'er kişiye uygulanması ön görülüyor. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yerli aşı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, "Ülkemizdeki aşı çalışmalarının da 2 hafta içinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Tabii bu çalışmaların faz dönemleri var, 1, 2, 3, 4 diye. Şu an faz 3 çalışması. Bu çalışmaların sonucunda, önümüzü biraz daha göreceğiz. Aşıya karşı vücuttaki antikorların ne düzeyde oluştuğu, ne kadar süre koruyucu olacağı gibi... Bu süreç toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Kendi aşımızın da inşallah 2 hafta sonra insan çalışmaları başlıyor. Bundan önceki önceki Çin aşısında bir yan etki görülmedi, Alman aşısında da göreceğimizi sanmıyorum." KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de "Aşı yapılıyor diye koruyuculuğu hep devam edecek anlamına gelmiyor. Bu koruyuculuğun belli bir süresi olacak. Onun için genel kural olarak temizlik, maske ve mesafe kuralına özen gösterilmesinin altını özellikle çizmek istiyorum" dedi. .

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ise Almanya'dan gelen aşının faz 3 çalışmasının yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde 9 merkezde aynı anda başlıyor. Her merkez 70 kadar sağlıklı gönüllü alacak. 89 yaşa kadar üst sınır var. 18'den 89 yaş arası... Aşıların ikinci dozu 21 gün sonra yapılacak. Sürekli tarayacağız ve kontrollü bir şekilde gidecek, yan etki ve enfektiviteyi göreceğiz."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis de Kovid-19 ile mücadelede ilk gönüllülerin hastanelerinden çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

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