Yerli aşıda gönüllü nasıl olunur? Yerli aşıda gönüllü nasıl olurum?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP dayalı aşıda Faz-1 aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli aşıda gönüllü nasıl olunur?

Hem Vuhan hem de İngiliz varyantına karşı etkili olacak şekilde hazırlanan Faz-2 aşıları, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak.

21 gün arayla yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca izlenecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek. Faz-2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz-3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz-3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.