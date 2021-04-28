Yerli aşıda faz 3 aşaması ne zaman başlayacak?
Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sürecindeki genel durumu aktardı. Peki, Yerli aşıda faz 3 aşaması ne zaman başlayacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yerli aşıya ilişkin de son durumu paylaştı.
Yerli aşıda faz 3 aşaması ne zaman başlayacak?
Bakan Koca: "Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşılarımız faz 2’yi tamamladı. Önümüzdeki günlerde Faz 3 başlayacaktır."