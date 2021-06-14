Yerli aşı yapılmaya başladı mı? Yerli aşı vurulmaya başlandı mı? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Kovid-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." notunu düştü. Öte yandan aşı randevusunda dakik olanlara aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkürlerini ileten Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusunun bulunduğuna işaret etti.

Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi. Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları için tıklayın