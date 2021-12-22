Yerli aşı turkovac üretime başladı mı? Turkovac aşısı nerde yapılacak?
Türkiye dünyanın beklediği yerli aşı Turkovac’ın seri üretimi konusunda önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz haftalarda acil kullanım onayı için başvurusu yapılan yerli aşı Turkovac artık üretme başlıyor. Peki Yerli aşı turkovac üretime başladı mı? Yerli şı Turkovac ne zaman vurulacak? Turkovac aşısı nerede vurulacak?
Cumhurbaşaknı Erdoğan yerli aşı Turkovac’ın üretimine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Yıl bitmeden başta şehir hastaneleri olmak üzere tüm hastanelerimizde yapılabilecek.
TURKOVAC ne zaman vurulmaya başlanacak?
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Acil Kullanım Onayı aldı. Aşının seri üretimi bugün başladı. BakanFahrettin Koca, aşının üretildiği tesiste yaptığı açıklamada,"Bugün itibarıyla seri üretime başlamış durumdayız" diye konuştu. Bakan Koca yerli aşı TURKOVAC'ın önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara uygulanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının uygulandığı kişilerde hastaneye ve yoğun bakımda yatış olmadığını söyledi.