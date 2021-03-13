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Korona Virüs Yerli aşı tamam mı? Yerli aşı ne zaman çıkıyor?
Korona Virüs

Yerli aşı tamam mı? Yerli aşı ne zaman çıkıyor?

Yerli korona aşısı ne zaman tamamlanacak? Yerli aşı son durum haberleri milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yerli aşı ne zaman hazır olacak? dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı geliştirilen korona aşıları yapılmaya devam ediliyor. Türkiye, Çni’in geliştirdiği inaktif korona aşılarını uygularken, 12 Mart itibariyle aşılananların sayısı 11 milyona yaklaştı. Bir yandan Çin aşısı vurulurken diğer yandan da yerli aşıda son durum çalışmaları sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde yerli aşı konusunda son dakika müjdesini vermişti. Peki Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Yerli aşının ilk dozu ne zaman yapılacak? Yerli aşı vurulmaya başlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 12:26:00 -
Yerli aşı tamam mı? Yerli aşı ne zaman çıkıyor?

Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşımızı kullanacağız.  Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Siparişin ilk kısmını aralık sonunda teslim aldık. 130 milyon doz aşı için iki ayrı üretici ile anlaştık, 3 ayrı üretici ile de görüşüyoruz." dedi.

Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? 

Geçtiğimiz günlerde Faz-2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, " Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Yerli aşı mutasyon virüste ekili mi?

Dünya genelinde mutasyon virüs korkusu devam ederken, yerli aşının mutasyon virüse karşı etkili olup olmadığı da merak ediliyordu. TÜBİTAK Başkanı Mandal, yerli aşının mutasyona karşı etkili olup olmadığı konusunda önemli açıklamada bulundu.

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