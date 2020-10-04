‘Yerli aşı insanda deneniyor’ müjdesi

Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı’daki Koçak Farma Tesisleri’nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3’ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.



Habere çok sevinen Başkan Erdoğan, “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz” dedi.



Erdoğan’a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde takdim edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca’yı dinledikten sonra “Hayırlı olsun inşallah” dedi.