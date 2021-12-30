Milyonların merakla beklediği yerli aşı geçtiğimiz hafta acil kullanım onayı aldı. Vatandaşlar yerli aşı randevularının açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Peki, hangi hastanelerde yerli aşı yapılıyor?

Yerli aşı başladı mı? Turkovac yerli aşı randevu hangi hastanelerde var?

30 Aralık itibariyle vatandaşlar Turkovac randevusu alabiliyor. ALO 182 ya da MHRS üzerinden Turkovac randevusu alabilmeniz mümkün. 2 doz ya da 3 doz Sinovac olan son aşıdan üç aysonra hatırlatma dozu olarak Turkovac randevusu alabiliyor. 2 doz Biontech olanlar ise son aşıdan 3 ay sonra 3.doz olarak Turkovac randevusu alabiliyor. MHRS’ye girdiğinizde ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayınız. Burada en erken ne zaman hatırlatma dozu yaptırabileceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Şimdilik yerli aşı yalnızca şehir hastanelerinde uygulanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Turkovac’ın yaygın olarak hastane ve sağlık ocaklarına dağıtılması bekleniyor.

Şehir Hastaneleri listesi şöyle:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Adana Şehir Hastanesi

Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Konya Karatay Şehir Hastanesi

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Okmeydanı

Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göztepe (Kadıköy)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlamasının Türkiye için bir gurur günü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, "Hatırlatma dozlarında heterojen aşılama diye bir durum söz konusu. Aşıların hepsi 2 doz olarak planlanmıştır. Akabinde gelen dozları bazen yanlış tanımlıyoruz, üçüncü doz dördüncü doz diye. Aslında onlar hatırlatma dozları. Nasıl ki hastalık geçtikten belli bir süre sonra bağışıklığınız düşüyor ve tekrar hasta olabiliyorsanız, aşı olduktan belli bir süre sonra da aşının koruyuculuğu düşüyor. Aynı hastalıkta olduğu gibi. Sonra onu hatırlatma dozlarıyla tekrar canlandırıyorsunuz. Bu hatırlatma dozlarında aslında farklı alternatif teknolojilerle üretilmiş aşıların önünü açtık. Yani, ilk olduğunuz aşının üzerine istediğiniz teknolojideki aşıyla devam edebiliyorsunuz. TURKOVAC da hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek şekilde sistemde tanımlanmış” diye konuştu.