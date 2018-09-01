Yerleştirmede devlet revaçta

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yaparken, örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti. Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982’sine yerleştirme yapıldı. Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 394 bin 945, önlisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti.

128 BİN 508 BOŞ KONTENJAN

Bu yıl ağırlıklı olarak kontenjan artırımına gidilmeyen üniversitelerin örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl bu sayı 205 bin civarındaydı.

NELERE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, önlisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, önlisans programlarında 14 bin 408, KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, önlisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.

AÖF DAHİL YERLEŞTİRME SAYILARI

YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak açıklandı.

KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ YÜZDE 50’Yİ AŞAMADI

Yerleştirme sonuçlarında en vahim tablo KKTC’deki üniversitelerde kendisini gösterdi. ÖSYM tarafından açıklanan kontenjanların yarısını bile dolduramayan bu üniversitelerde yeni bir yol haritası belirlenmemesi durumunda ekonomik dar boğazın yaşanması riski artacak. Son verilere göre KKTC’deki üniversitelerde en kötü tablo Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde kendini gösterdi. Bu üniversitede kontenjan 107 olarak açıklandığı halde yerleştirilen öğrenci sayısı 6’da kaldı.

Tanıtım dönmelerinde sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları ile açık hava - fuar gibi mecralarda kendini göstermek için yüzbinlerce lira harcayan bazı vakıf üniversiteleri ise bu yıl yüzde 70-75 doluluk seviyesini yakalamakta bile zorlandı.

KAYITLAR HAFTA BAŞINDA

Bu yıl üniversitede okumak için ÖSYM’ye müracaat eden 2.5 milyon adaydan büyük bir çoğunluğu açıkta kalırken kayıt hakkı kazanmış olan adaylar pazartesi gününden itibaren ya üniversitelerin yolunu tutacak ya da online kayıtla işlemlerini gerçekleştirecek. 3-5 Eylül’de gerçekleştirilecek online kayıt imkânından yararlanmak istemeyenler, 7 Eylül mesai bitimine kadar üniversitelerin öğrenci kayıt bürolarına müracaat ederek haklarını kullanmış olacak.

KYK’DA BAŞVURULAR 3 EYLÜL PAZARTESİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara başvuru ve kayıt işlemleri 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı birimler öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılandığı yurtlardaki son durum ise şöyle: 670 bin yatak kapasiteli olan yurtlarda yakın dönemde 200 bin öğrenci daha barınabilecek. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara bu yıl 400 bin öğrencinin müracaatta bulunması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.