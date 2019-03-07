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Yerleşik yabancılar şenlikte buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Antalya’da yerleşik olarak yaşayan 48 ülkeden vatandaşların ve öğrencilerin katılacağı ‘1.

07 Mart 2019 Perşembe 12:07
Yerleşik yabancılar şenlikte buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Antalya’da yerleşik olarak yaşayan 48 ülkeden vatandaşların ve öğrencilerin katılacağı ‘1.Kültür ve Eğitim Şenliği’ düzenliyor. Ülkeler korteji ve halk dansları gösterilerinin yanı sıra uçurtmaların gökyüzüne salınacağı şenlikte dostluk ve kardeşlik mesajı verilecek.


9 Mart Cumartesi günü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda gerçekleşecek 1. Kültür ve Eğitim Şenliği’nde Antalya’daki yerleşik yabancılarla kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı örnek bir gün yaşanacak.



Renkli kortej yürüyüşü


Konyaaltı Sahili’nde gerçekleşecek ‘Kültür ve Eğitim Şenliği’ yabancı vatandaşların ve öğrencilerin ellerinde Türk ve kendi ülke bayraklarıyla katılacağı kortej yürüyüşü ile başlayacak. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 15 -16 nolu plaj arasında başlayacak renkli kortej Olbia Meydanı’na kadar sürecek. Program meydanda çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.



Dans gösterileri, uçurtma şöleni


Şenlik kapsamında Azerbaycan-Irak, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, İran, Almanya ve Özbekistan ülkelerinin geleneksel halk dansları gösterileri sunulacak. Ülkeleri temsilen kurulan stantlarda yabancı vatandaşlar kültürlerini sergileyecek ve ülkeleri sembolize eden uçurtmalar uçurulacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:07
  1. kültür
  2. sergi

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