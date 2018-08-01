Yerleşecek 1 milyon 43 bin 177 aday için yarış başladı

ÖSYM, daha önceden açıkladığı takvime uyarak adayların başarısını ortaya koyan sonuçları web sayfasında ilan etti. Sonuç belgesinde adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası, girildi ise AYT puanı ve başarı sırası, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sırası yer alıyor.

Adayların yerleştirme puanı ile başarı sırası ortaöğretim başarı puanı eklendikten sonra oluşturuldu. Uzmanlar, tercih listesi oluşturulurken başarı puanı ile başarı sırasının başrolde olacağına dikkat çekiyor. Sıfır çekenlerin açıklanmaması ise dikkat çekti.

TYT VE AYT PUANLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzerinde puan alan adaylar ön lisans programlarını tercih edebilecekler. 200 ve üzerinde puan alanların bu puanları iki yıl geçerli olacak. AYT’de 180 ve üzerinde puan alanlar ise lisans programlarını tercih edebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 7-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin açıkladığı kılavuzda yer alan yükseköğretim kurumları arasında toplamda 24 bölüm ya da programı tercih yapabilme hakkına sahipler. Tercihler için kullanacakları kılavuz ise bugün itibariyle güncel hali ile ÖSYM’nin sitesinde yer alacak.

TYT’DE TEK ŞAMPİYON VAR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. YKS Türkiye birincilerinden Mustafa Emir Gazioğlu, “Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum” dedi.