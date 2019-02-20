Yerköy’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Yerköy Kaymakamı Ali Ada başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Yerköy Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca toplantıda seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı.

Kaymakam Ada, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin ilçemizde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tamamlanması ve oylarını kullanmaya gelecek olan vatandaşlarımızın oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.