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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanının yerine vekalet edecek isim belli oldu!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi. Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edecek.

23 Haziran 2019 Pazar 17:18
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanının yerine vekalet edecek isim belli oldu!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi.

Nilgün Uçar vekalet edecek

Tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:18
  1. İstanbul
  2. ziya bülent öner
  3. Nilgün Uçar

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