0553 313 94 23

"Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesi

Erasmus+ programı kapsamında Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğündeki "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve mülteciler için hazırlanan internet sitesinin işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı

28 Haziran 2019 Cuma 14:15
"Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesi

ANKARA (AA) - Erasmus+ programı kapsamında Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğündeki "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve mülteciler için hazırlanan internet sitesinin işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, bir otelde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yağan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Başkentte 94 bin 500 kayıtlı sığınmacı bulunduğunu belirten Karaman, "Sığınmacı vatandaşlarımızla birebir çalışmalar yapıyoruz. Alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilen sorunlarla biz de karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Karaman, Sosyal hizmetler dışında farklı alanlarda da yoğun talep aldıklarını altını çizerek, şunları söyledi:

"Paydaşlarımız bize, kendilerine başucu kitabı niteliğinde bir araç geliştirildiğini ve sürekli güncel olduğunda çalışmaların daha etkin olacağına dair bilgilerle geldiler. Biz uzun yıllardır çalıştığımız proje ortaklarımızla yani Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan proje ortaklarımızla bu proje vasıtası ile değil daha önceden yürüttüğümüz projelerdeki tecrübe paylaşımımızdan faydalanarak birliktelik kurduk. Onlar da aynı sorunları yaşadıklarını dile getirdiler ve ortak akılla bu proje yazıldı."

Karaman ayrıca, internet sitesinde yer alan sağlık ve sosyal hizmetler, vatandaşlık, eğitim, iş ve finansal destek, dil ve sosyo kültürel rehber sayfalarının içerikleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan ise söz konusu projenin ihtiyaç duyulan bilgiye kolay erişim sağlanması açısından önemli olduğuna değindi.

Projenin, kayıp nesillerin oluşmasını önleme amacıyla önemli bir misyon yüklendiğini vurgulayan Erdoğan, "Mültecilerin yerleştikleri ülke hakkında istihdam fırsatları ile sosyal hizmetler ve ulaşım gibi hususlarda güncel ve gerçek bilgi sağlamanın yanı sıra hakları, fırsatları ve özellikle kendi kendilerine destek olabilmek için faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmelerine katkısı son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:15
  1. "Coreguidance"
  2. Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İkbal Karaman
  3. Ankara Vali Yardımsıcı Şaban Erdoğan
  4. Erasmus+ Programı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
    1. ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin..
    2. Hentbolun başarılı antrenörleri..
    3. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    4. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    5. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    6. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    7. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    8. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    9. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    10. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    11. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    12. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    13. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    14. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    15. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    16. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    17. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    18. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    19. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    20. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    21. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    22. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    23. Mardinli çocukları sevindirdi
    24. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    25. Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne..
    26. Stratejik Planlama Bilgilendirme..
    27. Aras Kargo’dan sokak hayvanları için..
    28. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    29. Nalınlar tiyatro oyunu beğeniyle..
    30. Eğitimde şehit olan uzman onbaşıya son..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!