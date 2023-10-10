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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina ‘Yerinde dönüşüm’ kampanyasına ilgi artarak devam ediyor
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

‘Yerinde dönüşüm’ kampanyasına ilgi artarak devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:41:00 -
‘Yerinde dönüşüm’ kampanyasına ilgi artarak devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasındaki hibe ve kredi miktarlarındaki artış, vatandaşları mutlu etti. Depremzede vatandaşlar, “Hibe ve krediler bize çok büyük destek olacak. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkânlar çok iyi.” dedi.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında artırılan hibe ve kredi desteğine vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiyi ve memnuniyeti anlatan bir videoyu resmî sosyal medya hesabından paylaştı.

“Hibe ve kredi bize ilaç gibi gelecek”

Videoda evini, dükkânını yerinde yenilemek ve ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar, arttırılan hibe ve kredilerin kendilerine ilaç gibi geleceğini söyledi. “Bu bize çok büyük destek olacak” olacak diyen vatandaşlar, “Yerinde Dönüşüm hibe ve kredileri bize çok büyük bir ilaç gibi gelecek. Bize, bu çok büyük bir destek olacak. Bu, güzel bir adım; destekliyoruz. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkânlar çok iyi. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak.” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

“Hibe ve kredi miktarlarını arttırdık”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesindeki hibe ve kredi destekleriyle ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü açıklamada bulunmuştu. Bakan Özhaseki; 6 Ekim’de yaptığı açıklamayla daha önce afet konutları için açıklanan 500 bin TL hibenin 750 bin TL’ye, 500 bin TL olan kredi miktarının 750 bin TL’ye; iş yerleri için belirlenen 250 bin TL hibenin 400 bin TL’ye, 250 bin TL olan kredi miktarının da 400 bin TL’ye çıkarıldığını açıklamıştı. Bakan Özhaseki, ayrıca ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi desteği sağlanacağının müjdesini vermişti.
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